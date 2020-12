Nytt prosjekt skal hindre framande planteartar å kome til Noreg

Eit nytt prosjekt mellom Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) og aktørar innan import- og grøntnæringa skal sjå på systema for import av planter til Norge.

– Forskingsområdet strekk seg over fleire område, og vi er interessert i å få forvaltingsforsking om planteimport. Vi har det allereie for dyrevelferd, men no handlar det om plantehelse, seier Frode Veggeland.

Ikkje del av EØS-avtalen

Ikkje ulikt ved dyrehelse og Veterinærkontrollen, skal forskarane no sjå på importkontrollen av planter. Dei skal i utgangspunktet sjå på systema rundt. Tidlegare har det vore opp til kvar enkelt importør å sjekke planten for skadegjerarar.

– Men det som skil dette prosjektet frå det liknande systemet med dyrehelse, er at dette ikkje er ein del av EØS-avtalen. Vi har sjølv moglegheit til å forme importkontrollen, seier han.

– Plantehelse har vorte mindre vektlagd

No skal Veggeland og kollegaar i Nibio og dei som importerer planter, samarbeide om eit system som skal oppdage og stoppe eventuelle skadegjerarar frå importplanter.

– Det er klart at plantehelse har vore mindre vektlagt og brukt færre ressursar på samanlikna med for eksempel Veterinærkontrollen. Dette er noko av det vi vil sjå på.

I dag kan stort sett alle importere planter frå utlandet, anten du er aktør i næringslivet eller ønsker ein ny busk til hagen din.

Prosjektet er kalla STOPPEST og er finansiert av Forskingsrådet. Målet med prosjektet er å bidra til at innføringa og spreiinga av framande arter blir hindra.

– Og sørge for at importørane kan vareta plantehelsa på ein best mogleg måte, seier han.