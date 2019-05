Nytt IT-system skal hindre tungtransport i å bruke brikker for elbil

Bomselskapet har ingen oversikt over hvor utbredt slik praksis er, men tall viser at det i 2014 var 114.000 slike tilfeller. Til sammen var det 113 millioner bompasseringer i Oslo og Bærum det året.

Administrerende direktør Anne-Karin Sogn i Fjellinjen sier til NRK at de nå utvikler et nytt IT-system som skal gjøre det vanskeligere å jukse med brikkene.

– Når kunden registrerer seg hos oss, må de krysse av for tung eller lett brikke. Vi er nå i ferd med å utvikle et nytt IT-system som skal hjelpe oss å holde en oversikt over dette og verifisere at det blir riktig, sier hun.