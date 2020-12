Bak den planlagte fabrikken står Tine, Nortura, Greve Biogass og franske Air Liquide. Det er foreløpig usikkert hvor mye anlegget vil koste, men det er allerede tatt kontakt med det statlige Enova for støtte.

– Det vi har planer om å gjøre på Jæren, er ikke bare helt nytt i norsk målestokk. Et så stort prosjekt der alle deler av produksjonen henger sammen, har aldri før vært gjort i hele verden, sier Frode Halvorsen, daglig leder i Air Liquide Skagerak AS, til Jærbladet.

Vårlukta kan forsvinne

Anlegget skal utnytte husdyrgjødsel som hovedenergikilde, men slakteavfall og fiskeavfall skal også brukes. Hele 500.000 tonn husdyrgjødsel skal utnyttes, og rester fra produksjonen skal bøndene på Jæren kunne benytte som gjødsel.

– I tilknytning til biogassanlegget vil vi bygge en egen fabrikk for å gjøre biogassen om til flytende biodrivstoff, som kan erstatte diesel i tunge kjøretøyer, sier Halvorsen.

Han opplyser at den gjødselen som baserer seg på restavfall fra slike anlegg lukter mindre fordi ett av stoffene som gir den karakteristiske stanken, blir fjernet.

– Det kan hende at vi kommer til å ta bort mye av den jærske vårlukten, men det klarer dere kanskje å leve med, sier Halvorsen til avisa.

Flere interessenter

I området finnes allerede et biogassanlegg drevet av det interkommunale selskapet IVAR. Sammen med Lyse, et annet kommunalt eid energikonsern, og Felleskjøpet, har det vært jobbet med parallelle planer for å utvide IVARs biogassanlegg i Hå.

I et selskap som er opprettet for dette formålet, Jæren Biopark AS, sitter Roar Feedt fra Felleskjøpet som styreleder. På spørsmål fra avisa om det kan være aktuelt å samarbeide med den nye aktøren hvor samvirkeorganisasjoner også deltar, svarer han:

– Vi lukker ikke døren for noe.