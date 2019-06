Nyopna vikingmuseum får kritikk for å rosemåle historia

– Dei var dyktige handelsfolk, men også krigarar og drapsmenn. Dette må ein ta med dersom ein skal fortelje heile historia. Det gjer musea nesten ikkje i det heile, seier Grepstad til NRK

Forfattar Ottar Grepstad går hardt ut mot vikingmusea i landet i ein kronikk publisert i Aftenposten for halvanna veke sidan. Etter å ha besøkt Sagastad på Nordfjordeid, vikingskipsmuseet på Bygdøy og historisk museum i Oslo vart Grepstad nedstemt over den manglande historia. Han meiner musea for det meste viser fram mektige skip og vakre gjenstandar, men manglar ugjerningane og resten av historia.

Sagastad på Nordfjordeid opna dørene i mai, og Roger Bergset styreleiar for stiftinga Sagastad meiner kritikken ikkje er heilt riktig.

– Det Grepstad seier er ikkje direkte feil, men det er eit litt snevert syn. Vi ville setje historia i eit større perspektiv. Det meiner eg vi har fått til, seier Bergset til NRK.

Bergset fortel vidare at i arbeidet med museet har det vore eit mål å skape engasjement. Han er difor positiv til diskusjonen som kjem opp no. Framover skal museet fortsette å utvikle seg, men det blir ikkje berre krigshistorie legg Bergset til.