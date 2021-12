30. desember i fjor rammet tragedien Gjerdrum. Et jordras tok livet av ti personer, 1600 mennesker ble berørt og dyr måtte evakueres. Mange åpnet dørene og hjerterommene, som Torill Nevland Fallet og Frode Fallet som åpnet fjøsdørene for evakuerte storfe. Foto: Vidar Sandnes

Trygve Slagsvold Vedum kunne smile bredt da årets første partimåling fra Nationen var klart. Senterpartiet gjorde sin beste måling noen gang med 22,6 prosent, mens Arbeiderpartiet fikk en tung start på valgåret med 17,5 prosent. Bildet er fra Vedums valgkampåpning på hjemgården i sommer. Foto: Ingrid Godager

Koronapandemien gjorde at sesongarbeidere ble strandet i Norge. Dai Nguyen ønsket å bli værende i Norge, selv om han nettopp hadde fått en datter. Jeg er litt lei meg for at jeg er her, men nå har jeg begynt å venne meg til det, sa han til Nationen. Foto: Siri Juell Rasmussen

Nationen kunne i mars fortelle at vi har langt mindre matjord enn det offisielle tall viste. Totaltallene tar med vernet og nedbygd jord, friareal og for lengst fraflytta bruk. Deler av nedbygginga blir ikke fanget opp. Foto: Nibio / Google

Distriktskommuner gjør seg attraktive for å tiltrekke seg nye innbyggere. Noen av dem bruker ekstra kreative tiltak. I hol kommune ble et borettslag bygget på dugnad. Elisabet Øydvin (28) (bildet) og samboer Marius Løvås (31) var blant dem som hadde tatt med seg datteren Vilde og flyttet til området. Foto: Mariann Tvete

I Danmark avlivet de all mink etter at et mutert koronavirus begynte å spre seg, også hos mennesker. Det har senere vist seg at de ikke hadde lovhjemmel for dette, noe som har ført til at en kommisjon er blitt nedsatt for å undersøke hendelsesforløpet. Foto: Mette Mørk / Ritzau Scanpix / NTB

Etter en knapp måned gikk ryktene i Vang om at Lillian Sparstad (21) solgte sex i sin nye hudpleiesalong. – Jeg har aldri følt meg så liten, så såra og så fortvila, sa hun. Sladder og rykter er bygdenes svarte side. Flere generasjoner har prøvd å ta livet av «Bygdedyret». Forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio), Bjørn Egil Flø, sier tillit til sambygdingene er viktig. Foto: Mariann Tvete

I april startet Tor Jacob Solberg og fire andre bønder et opprop kalt #Bondeopprør21. Opprøret spredte seg, og fikk en betydelig plass både i jordbruksoppgjøret og tilleggsforhandlingene senere på høsten. Foto: Mariann Tvete

I Søndre Land er 20,8 prosent av de mellom 18 og 67 år uføretrygdede. Maren klarte å komme seg ut av uføret takket være et livsmestringskurs fra kommunen. Foto: Siri Juell Rasmussen

Det ble til slutt brudd i årets jordbruksoppgjør. Ingeborg Rindalsholt og Tor Olav Hanset gjorde som flere andre bønder og kjørte fra Møre og Romsdal til Stortinget i Oslo for å demonstrere mot årets tilbud fra staten. Foto: Siri Juell Rasmussen

Martine Slettvold Løvland (31) er helsefagarbeider, student og alenemamma. Hun har valgt skogplanting som ekstrajobb. På grunn av korona og innreiseforbud er det mangel på skogplantere. Foto: Mariann Tvete

Jon Bergmål og faren Kristen Bergmål vurderer å legge byggeplanene av nytt fjøs på is på grunn av økonomien i jordbruket. Til tross for at de har gjort investeringer de siste årene for å få på plass et nytt fjøs. Nå vil de heller bygge på det gamle fjøset for å møte kravene som kommer allerede i 2024. Da skal alle fjøs ha kalvingsbinge, før det i 2034 kommer krav om løsdrift i alle fjøs. Foto: Lars Bilit Hagen

Sønnen selger odelsgården med minikraftverk – sammen med «kårkallen» Bjørn Bjørgen å kjøpet. Salget er utløst av en konflikt som har pågått over år.– Jeg skal bo her til jeg dør. Foto: Ola Karlsen

Erna Solberg ble med på råning da hun besøkte Bø under valgkampen i sommer. Der snakket hun blant annet om at brannvesenet må rykke ut før politiet. – Slik kommer det alltid til å være. Foto: Tone Magni Finstad

Stian Tufte hadde aldri vært i et fjøs før han og samboeren Randi Flannum Vik overtok driften av svigerfamiliens melkebruk. Etter nesten to år uten å se kjæresten og barna forsto han at det ikke var mulig å fortsette. Foto: Siri Juell Rasmussen

I høst gikk prisene på kunstgjødsel i været. Gassmangel og høye priser på andre ingredienser sørget for mangel på varene. Felleskjøpet stoppet salget midlertidig. Både den økte prisen på gjødsel og bygningsmaterialer gjorde at staten og jordbruket ble enige om en kompensasjon på 754 millioner kroner. Illustrasjon: Käthe Friess

Marie (28) og søsteren Ingrid (26) Sørum er odelsjenter begge to. Det har alltid ligget i kortene at søstrene skal overta hver sin gård. Men de blir skremt av hvor stort man må drive for å greie seg som bønder. Foto: Siri Juell Rasmussen

22. juli var det ti år siden terroren i regjeringskvartaler og på Utøya. Simon Sæbø (18) fra Salangen drept på Utøya. Dagen han skulle gravlegges var butikker, kontorer og veier stengt. Hele bygda stilte i begravelsen. – Vi blir aldri ferdige med 22. juli, sier foreldrene Gunnar og Tone Sæbø. Foto: Ingrid Godager

Året 2021 har bydt på rekordhøye strømpriser. I desember la regjeringen fram en tiltakspakke som skal ta deler av regningen. På tross av dette er en av tre fortsatt bekymret for høye strømpriser. – Jeg er blant dem. Jeg er livredd for å komme i økonomisk uføre, sier Grete Engan Hatlestad. Foto: Privat

Mens industribygda Rjukan lenge har vært kjent for å ha lave boligpriser, går leiligheter og hytter ved Gaustatoppen for en mangedoblet pris. I Oslo har en tredel av husstandene høy formue. I Telemark er det kun 13 prosent. – Bolig har blitt en forskjells-maskin, sier Rjukan-politiker. Illustrasjon: Käthe Friess.

De rødgrønne kunne juble da valgresultatet var klart 13. september. Selv om ikke Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ble enige om en regjeringsplattform sammen, ble det ny regjering med Ap og Sp med SV som støtteparti. Foto: Guro Flaarønning

I oktober var den nye regjeringen klar. Sandra Borch kunne innta landbruksministerstolen. Foto: Vidar Sandnes

Oslo tingrett konkluderer i rettssaken mellom Nei til EU og staten, at Grunnloven ikke ble brutt da Stortinget vedtok EUs tredje energipakke i 2018. Nei til EU mener Stortinget brukte feil grunnlovshjemmel da de behandlet EU-direktivet i Stortinget, som ble vedtatt med simpelt flertall i stede for tre-fjerdedelsflertall. Foto: Eskild Johansen

I slutten av november førte en storm til kuttet strøm, mobildekning og nødnettet flere steder i Sør-Norge. Skogeier Nils-Ivar Grøv anslår at på et sted imellom 500 og 800 kubikkmeter skog har gått med på hans eiendom, og andre skogeiere er rammet langt hardere. Foto: Øyvind Aukrust