Nygård vil ikke gripe inn mot tog-oppsplitting på Østlandet

– Hva som blir utfallet av den prosessen kan ingen av oss vite nå, understreker Nygård overfor NTB.

Men han gjør det samtidig klart at han ikke vil gripe inn og stanse Jernbanedirektoratet, som nå har valgt å forhandle med Vy om den ene delen av togtilbudet på Østlandet og med Flytoget om den andre delen.

– Vi har gitt et mandat til Jernbanedirektoratet om å utforme et best mulig togtilbud. Vi er opptatt av å få flere folk om bord i togene, og at staten utnytter hver krone på best mulig vis, sier han.

Direktoratet er nå i forhandlinger med selskapene, og det er ventet at en avgjørelse først vil komme neste år.

Avviser løftebrudd

Men direktoratet har allerede gjort det klart at de i utgangspunktet ønsker å dele togtrafikken mellom Vy og Flytoget, noe som har skapt raseri i fagbevegelsen. Mandag ble dette løftet til høyeste hold i regjeringen i et møte mellom både Nygård, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), LO-leder Peggy Hessen Følsvik, Jernbaneforbundet og Norsk Lokomotivmannsforbund.

Regjeringen har blitt beskyldt for løftebrudd, siden de i Hurdalsplattformen slår fast at de skal stanse både oppsplitting og konkurranseutsetting av jernbanen.

Nygård avviser løftebrudd. Han sier at man i Hurdalsplattformen siktet til en annen type oppsplitting.

– Vi sikter til selskapsstrukturene. Her var det lagt til rette for en politikk med enda flere togoperatører. Den retningen, den konkurranseutsettingen, har vi stanset, sier han.

– Annen arbeidsfordeling

Samferdselsministeren vedgår at den delen av togtilbudet som Vy har ansvar for i dag, vil bli splittet i to hvis man går videre med en deling mellom Vy og Flytoget.

– Det interessante i diskusjonen om oppsplitting, er på hvilket vis det blir splittet. Det kan bli en annen arbeidsfordeling mellom de to togselskapene, sier Nygård.

Jernbaneforbundet og Lokomotivmannsforbundet har beskyldt regjeringen for å videreføre Høyre-politikk. De mener at togtilbudet blir dyrere og mindre fleksibelt når det skal deles mellom to statlige selskaper.

Avviser konkurranseutsetting

Høyre-regjeringen med Erna Solberg i spissen, ønsket i utgangspunktet å holde en anbudskonkurranse for togtrafikken på Østlandet. Der ble trafikken delt opp i to, gjennom det som ble kalt «trafikkpakke 4» og «trafikkpakke 5».

Etter at Ap-Sp-regjeringen tok over, ble anbudskonkurransen avblåst, og erstattet med en «direktetildeling». Støre-regjeringen har beholdt de to forskjellige pakkene, som nå kalles for «Østlandet 1» og «Østlandet 2», men har åpnet for at Jernbanedirektoratet kan vurdere en annen fordeling av rutetilbudet underveis i tildelingsprosessen.

I stedet for å gi alt til ett selskap, ønsker regjeringen å la de to statlige selskapene Vy og Flytoget forhandle med Jernbanedirektoratet om rutetilbudet.

Direktoratet har valgt Vy som foretrukken forhandlingspartner for «Østlandet 2», mens Flytoget er foretrukken for «Østlandet 1». Det er denne oppsplittingen som har skapt skuffelse i fagbevegelsen.

Nygård avviser imidlertid at det har vært en konkurranse mellom de to selskapene.

– De konkurrerer ikke. Det er misforståelse. Man velger fra Direktoratet en foretrukken samtalepartner, sier han.

Utelukker ikke sammenslåing

Nygård begrunner todelingen med at togkapasiteten er sprengt i tunnelen som går gjennom Oslo, og at Flytoget har konsesjon til å kjøre gjennom tunnelen 10 ganger hver time.

– For å få økt kapasitet til passasjerene på togene, må vi gjøre noe med det. Flytoget er en nøkkel, sier han.

Det er staten som har gitt konsesjonen, og staten som eier begge selskapene. Nygård utelukker ikke at de to selskapene en dag kan slås sammen, men det ligger i så fall lengre fram i tid.

– Det kan være vi skal se på antall selskaper og selskapsstruktur for persontog i framtiden. Men ikke nå.

