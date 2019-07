Minst to ulvevalper født i Østmarka

Statens naturoppsyn oppdaget bilde av de unge ulvevalpene da de 22. juli kontrollerte tre viltkameraer. To sikre observasjoner av ulvevalpene gjør at man kan kokludere med to nye valper i marka nær Oslo.

– På det ene bildet er det to valper, så det er minst to valper i årets kull, forteller Espen Marker, som er regionalt rovviltansvarlig for SNO i Oslo og Akershus i sommer til Rovdata.

Det er så langt ukjent hvem faren til valpene er, mens det er ledertispa i Østmarka som er moren. Håpet er at DNA-analyser skal kunne vise hvem som er faren.

Innavl

I fjor ble det født fem ulvevalper i Østmarka-reviret. En ulv som ble født i 2017 var faren den gang.

– Når vi fra før vet at tispa er et resultatet av far og datter-parring, så kan vi slå fast at det er et ekstremt høyt innavlsnivå i dette reviret, fortalte Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata, den gang.

Nye ulvevalper blir som regel ikke oppdaget før snøen legger seg, og registreringssesongen starter først 1. oktober. Det er Rovdata som er ansvarlig for overvåkingen av rovdyr i Norge.

Over bestandsmålet

Stortingets mål er at det skal være 4-6 årlige ulvekull i Norge, og minst tre av disse skal være helnorske. I fjor ble det påvist fem helnorske valpekull og seks valper i grenserevir. Dette gjør at fjorårets kull var på over bestandsmålet.

Men på tross av flere ulvekull enn bestandsmålet ble det registrert færre ulver i vinter sammenlignet med i fjor. Totalt ble det registrert mellom 103 og 106 ulver, mot 115-115 i 2018.