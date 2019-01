Nye tips fører ikke til ny Orderud-etterforskning

Politiadvokat Andreas Lund i Øst politidistrikt sier til P4 at dokumentarserien om drapene, som ble sendt på NRK i fjor høst, førte til mange nye tips, men at det ikke er nok til at politiet ønsker å gå videre med saken.

– Det er ting som kan undersøkes, men for at politiet skal gå inn og gjenoppta saken, bør det komme inn noe helt konkret som vi mener kan være av betydning for spørsmålene som fortsatt er åpne, sier Lund.

Privatetterforsker Tore Sandberg sendte sist sommer inn en begjæring om gjenopptakelse av saken til Gjenopptakelseskommisjonen, og Lund sier at politiet samarbeider tett med kommisjonen.

– Vi videreformidler ting som kan ses på av kommisjonen, og de tar kontakt for bistand av oss for å ettergå ting, sier han.

Ifølge P4 håper Gjenopptakelseskommisjonen på en avgjørelse om saken til neste år.

Per og Veronica Orderud ble i 2002 dømt til 21 års fengsel for medvirkning til drapene, men har begge nektet straffskyld. Lars Grønnerød ble dømt til 18 års fengsel, mens Kristin Kirkemo ble dømt til 16 års fengsel etter ankebehandling i lagmannsretten samme år. Ingen er dømt for selve drapshandlingen.