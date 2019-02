Nye regler for EU-kontroll – og trolig økt pris

Bileiere får ifølge Statens vegvesen større fleksibilitet ved at de kan gjennomføre EU-kontrollen når det passer for dem. Før var det slik at siste siffer bestemte når bilen skulle inn på kontroll. Nå du selv velge tidspunkt for kontrollen så lenge bilen blir godkjent før fristen.

– Vi kommer til å sende deg et påminnelsesbrev om EU-kontrollen to måneder før fristen går ut, sier avdelingsdirektør Henning Harsem.

Ikke plutselig ny frist

Den kontrollfristen man har i dag, gjelder til neste EU-kontroll, og ordningen innfases gradvis. Dermed er det ikke slik at alle biler plutselig får ny frist i februar.

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag. Det vil si at personbiler stort sett skal inn til første kontroll etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7.500 kilo skal inn hvert år.

Økte krav til kompetanse og godkjenning av kontrollører vil gi verkstedene høyere utgifter, og dermed vil trolig prisen øke.

Trolig et par hundrelapper

Ifølge Dinside.no har flere bransjeaktører tidligere antydet at prisen kan doble seg, men det tror ikke kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF at vil skje.

– Det blir en økning, men jeg tror nok det ikke blir på mer enn noen få hundrelapper. Det viktigste er imidlertid at kvaliteten på kontrollene blir bedre, sier han til nettstedet.

Prisene varierer i dag mellom ulike aktører, og for eksempel har NAF selv fram til fredag tatt 1.295 kroner for ikke-medlemmer.

