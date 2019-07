Nye reglar for EU-kontroll skapar forvirring

– Vi får mange spørsmål frå bileigarar som har spørsmål til dei nye reglane. Eg vil oppmode alle til å sette seg inn i dei nye reglane, og sjekke fristen for å få sitt køyretøy EU-godkjent, seier Roy H. Holm i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Regelen er at kvart køyretøy har ein endeleg frist for når køyretøyet skal vere godkjent. Fristen for akkurat ditt køyretøy kan du sjekke på nettsidene til Statens vegvesen.

Innan denne fristen må køyretøyet ditt vere EU-godkjent, så kan du sjølv velje kor lang tid i førevegen du vil ta med køyretøyet ditt på kontroll. To månadar før køyretøyet skal vere godkjent vil du få eit brev i posten som minner deg på at fristen snart er her.

Om bilen ikkje er EU-godkjent innan fristen blir den kravd avskilta.

Det er ikkje akkurat denne delen av det nye regelverket som har laga mest oppstyr. Forvirringa oppstår i neste ledd av regelverket.

I det ein tar med eit køyretøy til EU-kontroll oppstår det automatisk ein ny frist for EU-godkjenning, så lenge dette er over to månader før fristen nemnt over. Frå ein har tatt med køyretøyet til EU-kontroll, har ein to månadar til å fikse eventuelle feil og manglar sånn at bilen blir EU-godkjent.

Ein kan ta eit eksempel der ein finn ut køyretøyet skal vere EU-godkjent innan 1. november i 2019. Bileigar ha ein travel haust i vente, så han leverer bilen til EU-kontroll 5. august. Under denne kontrollen viser det seg at der er manglar på bilen. Bileigar har no fram til 5. oktober til å ordne dei manglane og få bilen EU-godkjent.

Resultatet er at om ein er tidleg ute, vil fristen for EU-godkjenning endre seg.

I tillegg vil fristen for neste EU-kontroll bli endra til to år frå kontrollen. I eksempelet over vil det vere 5. august 2021.

