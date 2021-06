Nye frimerker hyller 150 år med jakt og fiske

– Wow, så fantastisk fint. Jeg er stolt over at Posten vil markere vårt jubileum og imponert over hvor fine frimerkene er, sier Eldar Berli, generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Posten har laget to frimerker som markerer 150-årsjubileet til Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foto: Posten / NTB

Posten opplyser at de vil markere at forbundet i 150 år har bidratt til friluftsglede og fornuftig høsting av naturressurser.

– Kristin Slotterøy har designet frimerker basert på flere motiver. Resultatet viser en sportsfisker som forsøker å dra i land et prakteksemplar av en ørret, og en jeger med en hjort i sikte, sier frimerkedirektør Halvor Fasting i Posten.

Frimerkene er i salg fra fredag og kan brukes på vanlige postsendinger opp til 50 gram.

