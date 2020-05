Nybø: Matvareforsyningen har fungert godt under koronautbruddet

– Matvareforsyningen i Norge har vist seg å fungere veldig bra, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

Mandag hadde hun et møte med Rådet for matvareberedskap og representanter for dagligvarebransjen der de snakket om hvordan forsyningen har fungert under koronautbruddet.

– Bortsett fra i en liten periode i mars da det ble hamstring, har butikkhyllene vært fulle under utbruddet. Det viser at vi har et godt system for å få mat ut til forbrukerne og at beredskapen er på plass. Aktørene i dagligvarekjeden har stått på i en heftig situasjon og vist stor pågangsvilje, sier Nybø.

Utfordringer

I møtet mandag fortalte bransjeaktørene hva de mener har fungert godt og mindre godt under utbruddet.

– De har hatt en del utfordringer blant annet i forbindelse med lokale karantenebestemmelser og testkapasitet, og der har vi jobbet for å komme dem i møte, sier Nybø.

Hun understreker samtidig at vi må være forberedt på at en ny smittetopp kan gi ytterligere utfordringer.

– Vi må være forberedt på en ny topp, og det kan også komme nye kriser senere. Da er det greit å ha tanker om hvilke utfordringer vi vil møte, sier næringsministeren.

– Kriselagrene er ikke matvareberedskapen

I forrige måned fikk regjeringen kritikk fra Senterpartiet for å ikke ta matberedskapen på alvor, etter at Nybø opplyste at det som er på kriselager av hermetisk eller frysetørret mat i Norge, dekker kaloribehovet for om lag 30.000 personer i tre dager. Det tilsvarer mat til 12.857 personer i kun en uke.

Nybø sier til NTB at kriselagrene ikke alene er avgjørende for matvareberedskapen.

– Det er ikke kriselagrene som er matvareberedskapen i Norge. Det er hele systemet som sørger for at vi får mat ut i butikkene, sier hun.

Åpen for å diskutere kornlager

I april ba også Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum regjeringen om å starte etablering av beredskapslagring av matkorn for seks måneders forbruk i løpet av 2020.

– Senterpartiet mener vi er alt for sårbare på matsikkerhet. Vi har satt det opp slik at markedet skal løse behovene våre. Det gjør det kanskje i 100 av 101 år, men vi ønsker å være forberedt hvis det ikke lar seg gjøre, sa Vedum til Nationen.

Venstre var for opprettelsen av et beredskapslager for matkorn før de gikk inn i regjering i 2018. I regjering har de imidlertid møtt motstand fra Høyre.

Nybø understreker at hun står bak regjeringens politikk på området, men hun ønsker likevel ikke å avvise diskusjonen.

– Jeg mener vi må kunne diskutere beredskapslager for korn, men det er for tidlig å gjøre det nå mens vi står midt oppi krisen, sier næringsministeren.

