Ny undersøkelse: Veganere risikerer jod-mangel

I undersøkelsen «Vitamin and Mineral Status in a Vegan Diet» har forsker Cornelia Weikert ved tyske Bundesinstitut für Risikobewertung forsøkt å finne ut hva som skjer med stoffskiftet vårt når vi slutter å spise mat med animalsk opprinnelse, og om veganere har dårligere vitaminstatus eller om det bare er skremselspropaganda.

Sammen med blant andre professor Jutta Dierkes ved Senter for ernæring på Universitetet i Bergen, har hun undersøkt ernæringsstatusen hos til sammen 72 tyskere, hvor halvparten er veganere og resten er såkalt «omnivore», det vil si altetende.

Bakgrunnen for undersøkelsen er at i Tyskland, som i Norge, er det flere og flere som velger å leve vegansk, skriver forskning.no.

– Mest markant var inntaket av jod

Forskerne spurte deltakerne om hva de spiser og om de hadde tatt noe kosttilskudd de siste fire ukene. De målte også nivået deres av ulike vitaminer og næringsstoffer gjennom blodprøver.

Nesten alle veganerne, og en tredjedel av de omnivore, hadde tatt kosttilskudd de siste fire ukene. Næringsinntaket deres var ganske likt, men inntaket av næringsstoffer varierte.

– Mest markant var inntaket av jod – nesten en tredjedel av veganerne hadde en jodstatus som var lavere enn det Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler som en nedre grenseverdi, forteller Weikert ifølge forskning.no.

I studien påpekes det at nesten alle deltagerne, både veganere og omnivore, får i seg for lite jod. Weikert sier det kan skyldes at hovedkildene til jod i et normalt kosthold er melkeprodukter og prosessert kjøtt smaksatt med jodberiket salt.