Ny tilbakegang for norske breer etter rekordvarme

Vetle Supphellebreen, som tilhører Jostedalsbreen, har trukket seg tilbake 6 meter det siste året. Denne breen hadde holdt seg relativt stabil siden målingene startet i 2011 og faktisk rykket fram de siste årene. Vetle Supphellebreen trakk seg tilbake 450 meter mellom 1899 og 1944.

Haugabreen i Jølster, der man også måler fronten, har minket med 16 meter i år. Denne bretungen har mistet 69 meter siden 2013, viser målingene gjort av Norsk Bremuseum.

Jostedalsbreen, som ligger i Sogn og Fjordane og med forgreininger inn i Oppland, er den største isbreen på det europeiske fastlandet.

NVE publiserer alle bremålingene. Her kan man se at mange norske breer har minket kraftig i år. For eksempel Engabreen i Nordland har mistet hele 140 meter i 2018, og Nigardsbreen har smeltet 81 meter, opplyser Bremuseet.