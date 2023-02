Ny styreleder i Landkreditt

– Landkreditt Bank har et viktig samfunnsoppdrag som en av landbrukets viktigste finansielle støttespillere samt en spennende rolle som utfordrer i privatmarkedet. Jeg ser fram til å bidra til en fortsatt sterk utvikling i en konkurransedyktig og fremtidsrettet bank, sier bankens nye styreleder, Bjørg Marit Eknes, i en pressemelding.

Hun ble torsdag valgt til nye styreleder under generalforsamling.

Eknes er direktør for organisasjon og virksomhetsstyring ved Norges Handelshøyskole (NHH), og har bred erfaring fra bank- og finanssektoren med blant annet lang fartstid fra Sparebanken Vest.

Landkreditt Bank er et datterselskap av Landkreditt SA, som også eier Landkreditt Forvaltning og Landkreditt Forsikring. Landkreditt Bank har datterselskapene Landkreditt Boligkreditt og Landkreditt Eiendom. Landkreditt SA er et samvirke eid av norske bønder.

Konsernsjef i Landkreditt Ole Laurits Lønnum er glad for å ønske Bjørg Marit Eknes velkommen som styreleder i Landkreditt Bank.

– Bjørg Marit har en bakgrunn og kompetanse som vi mener vil ha stor betydning for den videre veksten og utviklingen vi ønsker for banken, med sterke resultater, økt digitalisering og stadig bedre kundeopplevelser. Vi er glade for å få Bjørg Marit om bord som ny styreleder, og ser med forventning fram til samarbeidet, sier han.