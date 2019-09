Ny spissmusart kan true den gamle

– Husspissmusa kan oppnå ganske høg tettleik i motsetning til dei norske spissmusartane. Dermed kan den også utkonkurrere dei, fordi den rett og slett er overlegen i tal, seier biolog Jeroen van der Kooij til NRK.

Husspissmusa er ein ny art i Norden. Ho har kome til Noreg via varetransport frå Mellom-Europa, og spreier seg raskt. For to år sidan vart husspissmusa oppdaga i Rogaland, og biologane trur at det allereie er mange tusen husspissmus på Sørvestlandet.

Husspissmusa er ei av over 3000 framande artar i Noreg. På fem år har det kome inn over 500 andre framandartar i Noreg. Mange kjem via transport.

Van der Kooij etterlyser eit strengare regelverk som sørgjer for at varer som kjem inn i landet blir sjekka for framande artar. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen opplyser om at dei i departementet har eit forslag frå Miljødirektoratet om korleis dei skal sjå på regelverket, og på korleis dei skal stoppe dei innførselsvegane som finst, skriv NRK.