Ny runde i retten for drapstrening av hund

Det er NRK Buskerud som skriv om rettssaka. Det var for eitt år sidan at seks personar vart dømde i tingretten for å ha trena opp hundar til å angripe og drepe andre dyr.

I rettssaka vart det mellom anna vist video frå villsvinjakt i Frankrike, der hundar beit seg fast i dyret.

Dei seks dømde personane var frå Buskerud, Østfold og Sverige og strengast straff fekk ein mann frå Buskerud. Han vart dømt til to og eit halvt år i fengsel for fleire brot på dyrevelferdslova.

Til distriktssendinga seier advokaten hans, Anders Westeng, at han meiner straffa ikkje heng på greip, er umogleg å grunngi, og at det er ei kjenslestyrt straffeutmåling.

Han hevdar også at politiet og statsadvokaten har køyrt eit korstog mot klienten hans.

Fem av dei seks dømde har anka. Lagmannsretten har bestemt at skuldspørsmålet blir ståande for fire av dei, men at dei får ny behandling av straffeutmålinga. Ein person har godteke dommen, ein får skuldspørsmålet opp på nytt.

Politiet meinte dei seks hadde trent opp hundar til å vere eit våpen mot ei rekkje dyr. 18 hundar vart tekne av politiet, og fleire av dei vart seinare avliva fordi dei vart sett på som farlege både for menneske og dyr. Hundane var av rasane amerikansk bulldogg og støvar.