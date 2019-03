Ny rettsrunde i slaktebåtsaka

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) krev at den omstridde saka om slaktebåten igjen skal opp for retten, skriv Dagens Næringsliv. På same tid har Nærings- og fiskeridepartementet foreslått ei forskriftsendring som gjer det vanskeleg å driva slaktebåten.

– Staten ankar først etter åtte veker, lagar ei ny forskriftsendring mot båten og skriv til retten at det ikkje trengst forhandlingar før i april fordi forskriftsendringa likevel vil stoppa oss. Det er jo rått, seier administrerande direktør Carl-Erik Arnesen i Hav Line til DN.

Striden står om den såkalla produksjonsfisken med skadar og sår. Fiskeriministeren krev at denne fisken skal sorterast og handterast i Noreg. Mattilsynet meiner det er uproblematisk at Hav Line tar med denne fisken tilbake til Noreg etter sortering i Hirtshals i Danmark. Tilsynet har ikkje blitt høyrt i saka.

Slaktebåten «Norwegian Gannet» blir av fleire i næringa sett på som ein trussel. Skulle Hav Line satsa på fleire slakteskip, fryktar bransjen at det betyr færre arbeidsplassar på brønnbåtar og slakteri på land.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) seier det ikkje bør vera noka overrasking at staten har bede om eit nytt rettsmøte i saka.

– Staten blei ikkje høyrt i saka og rettsavgjerda ber preg av det. At Hav Line har på plass godkjenning etter hygieneregelverket er ein ting. Fiskekvalitetsregelverket er noko anna, seier Nesvik til avisa.

Han viser til at Hav Line, som alle andre aktørar, må ta omsyn til regelverk for sortering og feilretting av produksjonsfisk før fisken blir frakta ut av Noreg. Hav Line meiner eit slikt krav vil gjera det umogleg for selskapet å tena pengar.

