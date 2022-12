Rapporten "Regionenes kamp", som er utarbeidet av konsulentfirmaet WSP, er nå for første gang lansert i Norge.

Hensikten er å kartlegge hvor robuste kommunene i Norge er, ved å se på en rekke statistiske faktorer.

Rapporten ser på 14 indikatorer knyttet til temaene demografi, arbeidsmarked, utdanning, økonomi, næringsliv, bærekraft og klima.

Selv om ikke alle små kommuner kommer like godt ut av rapporten, er samtlige av de ti kommunene med høyest grad av sysselsetting distriktskommuner.

– De har gode utdanningsresultater og en høy andel av befolkningen med høyere utdannelse, heter det i rapporten.

Tror det sitter i ryggraden

Ifølge rapporten er Tolga i særklasse blant landets minste kommuner. Rapporten trekker fram et høyt nivå på utdannelse, lønninger, kunnskapsintensivt næringsliv og høy sysselsettingsgrad.

– Det er imponerende for en liten landbrukskommune uten nærhet til større befolkningssentra, heter det i rapporten.

Tolga er rangert på 45. plass av alle kommunene, og som nummer én blant kommunene med under 2000 innbyggere.

Bjørnar Tollan Jordet, ordfører i Tolga, sier det er positivt å få en bekreftelse på at ting går i riktig retning.

– Men at innbyggerne opplever at de får gode tjenester er viktigere enn hva som kommer fram i en rapport, sier Jordet.

Ordføreren bekrefter at Tolga har et høyt utdannelsesnivå, og peker på at det er en god kultur for utdannelse i kommunen.

– Tolga har en historie med smeltehytte og industri. Ideen om folkeskolen og utdannelse for arbeiderklassen har stått veldig sterkt her. Vi har ikke hatt et skille mellom hvem som skal få en god utdannelse. Det tror jeg fortsatt sitter i ryggen hos tolgingene, sier Jordet.

Samtidig som tolgingene er høyt utdannede, er også Tolga den kommunen i Innlandet hvor størst andel jobber i landbruket. Jordet mener det ikke er noen motsetning.

– Veldig mange av de som jobber innenfor landbruket er godt utdannet, og er veldig kompetente agronomer. I tillegg har vi mange som pendler til de to regionsentrene Røros og Tynset.

– Størst er ikke alltid best

Ifølge Jordet har kommunen jobbet bevisst med å skaffe innflyttere, og å få yngre tolginger som har flyttet ut til å komme hjem.

– Vi har veldig mange unger i forhold til mange andre kommuner med likt utgangspunkt, sier Jordet.

Han legger til at Tolga heller ikke har blitt truffet av eldrebølgen ennå, og at det fortsatt er en stor andel i kommunen som er i arbeidsfør alder.

– Vi er absolutt et eksempel på at mindre kommuner kan klare seg. Det er ikke nødvendigvis sånn at størst alltid er best.

– Viktig å være robuste mot endringer

Ifølge Maren Foseid, direktør for samfunnsutvikling i WSP, er hensikten med rapporten å gi kommunene, deres befolkning, rådgivere samt alle som er interessert i samfunnsutvikling et godt kunnskapsgrunnlag.

– Så usikker som verden har vist seg å være de siste årene, blir det bare mer og mer tydelig for oss hvor viktig det er å være robust mot endringer, skriver hun til Nationen.