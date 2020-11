Ny rapport: Advarer mot flere og verre pandemier enn covid-19

«Nye pandemier vil i framtiden dukke opp oftere, spre seg raskere, gjøre mer skade på verdensøkonomien og drepe flere mennesker enn covid-19, med mindre vi fundamentalt endrer hvordan vi globalt håndterer smittsomme sykdommer».

Dette advarer en gruppe ledende eksperter i en rapport om biologisk mangfold og pandemier fra en ekspertworkshop organisert av det internasjonale naturpanelet (IPBES) ifølge Veterinærinstituttet.

I rapporten, som ble offentliggjort torsdag forrige uke av IPBES, er ekspertene enige om at det er mulig å unngå nye alvorlige pandemier, men at det vil kreve omfattende skifte i hvordan vi tilnærmer oss pandemier fra reaksjon til forebygging.

– Vi må gjøre mer for å forutsi og forebygge pandemier, og verden må være bedre forberedt på å møte slike utfordringer i framtiden. I rapporten beskriver vi både hva verden står overfor akkurat nå og hvilken risiko det er framover for nye pandemier og kriser, sier forsker Carlos das Neves, direktør for forskning og internasjonalisering ved Veterinærinstituttet i Oslo, og som deltok i ekspertgruppens arbeid.

