Ny norsk studie: Risikabelt å drikke rå melk

Forskere på NMBU Veterinærhøgskolen har gjennomført en studie som gir oppdaterte data og viser hvorfor det er risikabelt å drikke rå melk fra norske kyr.

Den nye studien viser at det er en betydelig risiko forbundet ved å drikke upasteurisert melk fra norske kyr, spesielt for personer med nedsatt immunforsvar, eldre, barn og gravide.

– Det er viktig å forske på dette siden vi ser at det er en økende interesse for å drikke upasteurisert melk. Mange ønsker å konsumere mer «naturlig» mat, og noen mener ubehandlet melk har bedre næringsinnhold og smak enn varmebehandlet melk, sier doktorgradsstipendiat Lene Idland ved NMBU Veterinærhøgskolen i en pressemelding.

Tidligere i år ble det høy temperatur da Nationen skrev at det ikke er helt risikofritt å drikke upasteurisert melk. Debatten startet da «Farmen kjendis»-deltaker Malin Nesvoll drakk melk rett fra kua.

Lignende studie for 20 år siden

I Norge må man helt tilbake til 2003 for å finne en lignende studie om rå melk.

Den 20 år gamle studien viste også at upasteurisert melk ofte inneholder bakterier som kan gi sykdom hos mennesker.

– Forbrukere flest er ikke klar over hvor vanlig det var med matbåren smitte av alvorlige sykdommer før prosedyrer som pasteurisering ble innført i Norge på 50-tallet, påpeker Idland.

Prøver fra 18 melkegårder

Studien hennes gir oppdaterte tall på utbredelsen av noen av de sykdomsfremkallende bakteriene som det er størst risiko for å få i seg via melk.

– Ved å samle inn melk- og miljøprøver fra 18 melkegårder på Østlandet, fant jeg ut at enkelte sykdomsfremkallende bakterier er vanlig å finne på norske melkegårder, sier forskeren.

I melke- og miljøprøver fra gårdene fant Idland de sykdomsfremkallende bakteriene Listeria monocytogenes, Campylobacter spp. og shigatoxinproduserende E. coli (STEC). Hun fant bakteriene i henholdsvis 14 prosent, 20 prosent og 6 prosent av alle de analyserte prøvene.

– L. monocytogenes kan forårsake listeriose, som er en av de mest alvorlige matbårne sykdommene som smitter mellom dyr og mennesker, og den har høy dødelighet, forteller Idland.

– Det kan være svært farlig

Det ble funnet både Campylobacter spp. og STEC i tankmelk, til tross for at dette prøvematerialet var svært fortynnet.

– Det er vanskelig å unngå at slike bakterier havner i tankmelken, og derfor er det viktig for forbrukerne å vite hvordan upasteurisert melk skal håndteres og hva slags konsekvenser det kan få om man får i seg disse bakteriene. Det kan være svært farlig, særlig for personer med nedsatt immunforsvar, eldre, barn og gravide, sier Idland.

Hun forklarer videre at det er viktig med en ubrutt kjølekjede for å redusere vekst av mikrober i melka.

– At STEC kan vokse ved åtte grader sier noe om viktigheten av å lagre melken kaldt. Selv korte avbrudd i kjølekjeden kan føre til vekst av bakterien, presiserer doktorgradsstipendiaten.

Ifølge Idland kan bakterien Listeria monocytogenes overleve i gårdsmiljøet over lang tid og dermed øke faren for smitte i melkekjeden.

– I dette prosjektet fant vi flere patogene bakterier i gårder med løsdrift enn i båsfjøs, sier hun.

Melkebonde om studien

Nationen har fått melkebonde Kathrine Kinn i Seljord kommune i Telemark til å kommentere studien.

– Doktorgraden til Idland underbygger behovet for å få omsetning av rå melk inn i kontrollerte former, med forskrift og retningslinjer. Ikke som i dag der såkalt tilfeldig salg er lov uten verken forskrift eller retningslinjer, sier hun til Nationen.

Kinn mener avhandlingen synliggjør at sannsynligheten for patogene mikroorganismer varierer med driftsform og melkemetode.

– Slike forskjeller er det viktig å være klar over ved omsetning av rå melk, slik at man kan ha differensierte retningslinjer som reduserer risikoen ved de ulike driftsformene, forteller hun.

– Slår inn allerede åpne dører

Idland fra NMBU Veterinærhøgskolen viser til at frekvensen av patogene mikroorganismer er høyere i løsdriftsfjøs sammenlignet med båsfjøs.

– Det er nok ikke båsfjøs versus løsdrift i seg selv som forklarer forskjellen, men at robotmelking, som kun foregår i løsdriftsfjøs, ikke klarer å oppnå samme grad av hygienen som ved manuell melking på bås eller i melkegrav, mener Kinn.

– Ellers slår avhandlingen inn allerede åpne dører når det gjelder viktigheten av å holde en ubrutt kjølekjede for rå melk. Dette har vi kjent til lenge, legger melkebonden til.