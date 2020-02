Ny metode for oppdrett av kråkebollar

Verksemda Urchinomics i Ulsteinvik på Sunnmøre har inngått samarbeid med Rogaland havbrukspark på Finnøy for å drive oppdrett av kråkebollar frå Troms på land, skriv NRK.

Kråkebollar er luksusmat i utlandet og vert seld til høge prisar på den internasjonale marknaden. Men for mange kråkebollar på sjøbotnen kan føre til at dei et opp all tareskogen. Tareskog er verdifull for klimaet fordi han kan lagre store mengder karbon, og er i tillegg viktig for at andre artar i sjøen trivst.

No skal tomme kråkebollar fraktast frå Tromsø og sørover til Finnøy. Der vil dei bli sett i store renner der dei skal fôrast opp. Ein startar med 120.000 kråkebollar i året.

– Fôret til kråkebollane er laga av avskjer av tareproduksjon som allereie går føre seg i dag. Dette skjer i område der tareskogen ikkje er trua. Dermed kan kråkebollane feitast opp på ein berekraftig måte, forklarer Brian Takeda, direktør i oppdrettsselskapet Urchinomics.

Det tar fire til åtte veker frå kråkebollane kjem inn til dei har blitt så store at dei kan seljast.