Ny måling: Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Senterpartiet faller 3,2 prosentpoeng siden juni og er nå nede på 6 prosents oppslutning, skriver FriFagbevegelse. Også Arbeiderpartiet faller med 0,4 poeng ned til 19,3 prosent.

Samtidig vokser Høyre med 1,1 prosentpoeng til 29,1 og er med det større enn Arbeiderpartiet og Senterpartiet til sammen.

Frp går opp 0,7 prosentpoeng til 14,8, og Venstre stiger 0,8 prosentpoeng til 5 prosent. De fire borgerlige partiene ville fått hele 92 mandater dersom denne målingen hadde blitt valgresultatet.

– Det har vært et markant stemningsskifte i befolkningen på under ett år siden forrige valg. Jeg tror det skyldes at Høyre er et gjenkjennelig styringsparti som tar ansvar, sier nestleder Henrik Asheim til Dagsavisen.

SV går ned 0,9 prosentpoeng til 8,4 prosent, og Rødt har en nedgang på 0,3 prosentpoeng til 5,1 prosent. Samtidig går det oppover for både MDG og KrF, med henholdsvis 0,3 og 0,4 prosentpoeng til 3,1 og 3,2 prosent.

Meningsmålingen er utført av Opinion og er basert på 971 telefonintervjuer gjort mellom 2. og 8. august. Feilmarginen er på 1,3 til 3,4 prosent, og er størst for de største partiene.

(©NTB)