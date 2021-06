Lønnsoppgjøret for fjoråret ble utsatt som følge av pandemien. Flere bransjer fikk derfor et ekstra hopp når årets oppgjør ble justert opp samtidig som at tariffnemnda lovfestet minstelønnen. En slik justering skjer vanligvis annethvert år.

FriFagbevegelse meldte om endringene først.

Skal sikre konkurransedyktige satser

De ni bransjene som får økt minstelønn er særlig utsatt for arbeidsinnvandring. Derfor skal de nye reglene sikre at utenlandsk arbeidskraft fra EU har norske arbeids- og lønnsvilkår. Slik sikres også at de norske vilkårene ikke blir dårligere på grunn av konkurransen.

Nationen skrev tidligere i år at 40 prosent av utenlandske arbeidere jobber under minstelønn. Fellesforbundet beskrev arbeidsforholdene som sosial dumping.

Foreløpig er det arbeidere fra EU-land som er sikret minstelønn gjennom EØS-avtalen.

Slik blir lønnen for jordbruks- og gartnerinæringen

Ferie- og innhøstingshjelp under 18 år skal lønnes minimum 109,40 kroner i timen. For dem som er over 18 år og arbeider inntil 12 uker, blir timelønnen 129,40 kroner. Dersom du er over 18 og ansatt mellom 12 og 24 uker ligger minstelønnen på 134,90 kroner. Er du over 18 år og jobber mer enn 24 uker, ligger timelønnen på 149,30 kroner.

For ufaglærte som er fast ansatt, blir minstelønnen 149,30 kroner per time.

All relevant erfaring innenfor gartneri, hagebruk og landbruk spiller også inn på det personlige tillegget.

I tillegg til de nye satsene får røktere og avløsere som er i fast turnus et helligdags- og helgetillegg på 25 prosent per time.

Arbeidere i fiskeindustrien

For fagarbeidere innen fiskeindustrien skal minstelønnen være 205,55 kroner per time. Mens produksjonsarbeidere får 193,55 kroner.

Det blir også tillegg for toskiftsarbeid på minst 41,11 kroner per time. For treskiftarbeid er tillegget 51,39 kroner.

Skips- og verftsindustrien får overtidstillegg på 189 kroner

Etter årets oppgjør kan fagarbeidere innenfor denne næringen forvente seg minst 189,39 kroner per time. Spesialarbeidere får en minstelønn på 180,87 kroner, mens hjelpearbeidere får 172,44 kroner.

Det blir også en rekke tillegg for skiftarbeid. Se oversikten for alle bransjene her.

Det blir også tillegg for overtid. Tillegget skal være minst 94,70 kroner per time. Overtid mellom klokken 21.00 og klokka 06.00, og på søndager og helligdager: 189,39 kroner.

Ikke lenger enn 37,5 per uke

I tillegg til de nye satsene for minstelønn skal skips- og verftsindustrien ikke jobbe mer enn 37,5 timer per uke. Andre arbeidstider gjelder for dem som jobber skift.

Andre bransjer som er berørt av den nye tariffavtalen er overnattings-, serverings- og cateringbransjen, godstransportnæringen, persontransport med turbil, renholdsbransjen, elektrofag samt for dem som jobber på byggeplasser. For byggeplasser skal fagarbeidere ha minst 220 kroner per time.

Det er hver enkelt arbeidsgiver som skal sørge for å følge den nye avtalen. Om reglene ikke følges, kan det føre til bøter og fengsel.