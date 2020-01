Ny leder valgt i Natur og Ungdom

På landsmøtet ble også Jørgen Næss Karlsen (22) fra Skedsmokorset valgt som 1. nestleder og Andreas Randøy (22) fra Kristiansand som 2. nestleder.

Den nye ledertrioen skriver i ei pressemelding at de er klare for et nytt år med miljøkamp, og de mener at det akkurat nå er Barentshavet som er det viktigste at regjeringa tar vare på.

– Nå jobber regjeringa og oljeindustrien hardt for å forsvare oljeleting i Barentshavet. I 2020 skal vi knuse deres fortelling om at det er plass til norsk olje hvis verden skal oppnå klimamålene. Vi vil bli ferdig med diskusjonen om hvorvidt Norge må la olja ligge, og heller ta fatt på diskusjonen om hvordan vi skal få til en rettferdig omstilling, sier Woie i meldinga.

Klimasøksmål

Natur og Ungdom er en av partene i klimasøksmålet mot staten. Søksmålet går ut på at oljeboring i Barentshavet er grunnlovsstridig. Dommen i søksmålet er venta i midten av januar.

– Det siste året har vi kommet langt med å synliggjøre sammenhengen mellom norsk oljeutvinning og norges klimaforpliktelser. Hvis ikke dommen i januar går i vår favør, har jeg tro på at det er enda større aksept i folket for at norsk olje må ligge av klimahensyn innen søksmålet går videre til Høyesterett, sier Woie.

Nytt satsningsområde

På landsmøtet til organsasjonen som ble ferdig onsdag 8. januar ble det vedtatt et nytt satsningsområde for organisasjonen. I pressemeldinga opplyser de at Natur og Ungdom vil jobbe for strengere krav til næringa.

– Natur og Ungdom heier på miljøvennlig matproduksjon i Norge, men oppdrettsnæringa har ikke hatt en miljøtilpasset vekst. Vi vil jobbe for en innfasing av lukka oppdrettsanlegg for bedre ressursutnyttelse i næringa, og å redusere belastningen på kystfisket og miljøet i fjordene. Også på laksefôr av soya og lusepåvirkning på villaks er områder hvor næringa bør måtte følge mye strengere miljøkrav, sier Woie i meldinga.