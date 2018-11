Ny lakserapport avgjer produksjonsauke

Rapporten blir del av grunnlaget når departementet skal avgjera kva for område langs kysten som skal få auka produksjonen av laks.

Området frå Karmøy til Sotra har framleis høgast risiko for at villaks døyr på grunn av lakselus. Fire område ligg i den mellomste kategorien, medan resten av dei 13 produksjonsområda ligg i kategorien med lågast risiko, skriv Havforskingsinstituttet.

Ei gruppe forskarar har vurdert korleis lakselus påverkar villfisken og rapportert statusen til Nærings og fiskeridepartementet. Neste haust skal det gjerast ei ny vurdering som skal danna grunnlaget for korleis departementet regulerer produksjon av laksefisk. Det skjer ved innføringa av det såkalla trafikklyssystemet.

Annonse

– Rapportane frå begge år vil vera viktige når me neste år skal bestemma kva for område som får lov til å auka produksjonen av laks, og kva for område som må kutta, seier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) i ei pressemelding.

Landet er delt inn i tretten fargelagde område. Fargen blir sett ut frå korleis lusa påverkar villaksen i området, og bestemmer om oppdrettarane i området får lov til å auka produksjonen av laks, eller om produksjonen må reduserast.

I området frå Karmøy til Sotra, kalla produksjonsområde 3, er risikoen framleis høg for at mykje av villaksen skal døy som følgje av lus. Fire område er vurdert til å ha moderat risiko. Det gjeld Ryfylke (område 2), Nordhordland til Stadt (område 4), Stadt til Hustadvika (område 5) og Nord-Trøndelag med Bindal (område 7).

©NPK