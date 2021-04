I 2019 var 76,5 prosent av høns i Norge frittgåande. Det vil seie at dei går fritt inne i såkalla aviar, og kan bevege seg mellom ulike etasjar. Kravet er minst ein kvadratmeter per 9. dyr. Dyra går ikkje utandørs i slike system.

I 2012 var 44 prosent av høns i bur, medan i 2019 var det berre 15 prosent. Kravet for å ha høns i bur, eller miljøbur, er mellom anna at det skal vere minst 850 kvadratcentimeter per dyr, og maks 5,5 dyr per kubikkmeter.

Det er 7 prosent som blir drive økologisk i Norge. Høner som blir drive økologisk er frittgåande, og har tilgang til uteareal. Det skal vere maks 6 høner per kvadratmeter.

Det er 1,5 prosent som driv med frilandshøns. Det vil seie at produksjonen er konvensjonell, men dyra har utegang.

Kjelde: Animalia.no