Ny Esa-godkjenning av støtte til buss- og båtselskaper

Den opprinnelige støtteordningen ble godkjent 20. juli. Den utelukket dekning av inntektstap for tilbydere som mottok kompensasjon for offentlige tjenester. Det blokkerte i praksis for de fleste selskapene, ettersom få langdistanseruter i Norge er rene kommersielle ruter uten noen form for offentlig støtte, skriver Esa i en pressemelding.

Endringen skal skille tydeligere mellom ruter som kan få koronastøtte, og ruter som drives på vegne av myndigheter, og som ikke kvalifiserer for støtte. Søknadsfristen forlenges dessuten til 15. desember.

(©NTB)