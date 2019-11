Ny direktør for Statens kartverk

– Kartverket har eit viktig samfunnsoppdrag, og forvaltar ein kritisk del av den felles infrastrukturen vår, som berre vil få auka tyding i åra som kjem. Med Johnny Welle som ny direktør får vi ein dyktig og kompetent direktør med solid leiarerfaring frå teknologibransjen, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding.

Kartverket skal sørgje for at kart- og eigedomsinformasjon er oppdatert, noko som gir grunnlag for verdiskaping og utvikling.

Johnny Welle er 51 år og kjem frå stillinga som administrerande direktør i det statseigde teknologiselskapet Entur AS.

Det er førebels ikkje avklart når Welle går inn i stillinga.

