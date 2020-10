Ny bompengerekord for norske bilister i fjor

I Granavolden-plattformen, som ble forhandlet fram av Høyre, Frp, Venstre og KrF og presentert i januar 2019, lovet regjeringen å «innføre et skattefradrag for bompengeutgifter».

– Nå må dette nye fradraget komme på plass. Det ble lovet i 2019, men ingen har hørt noe siden, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF til Aftenposten.

Regjeringen trenger Frps støtte for å skaffe flertall for neste års statsbudsjett, og Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug har allerede blinket ut redusert bompengebelastning som et av Frps hovedkrav inn mot forhandlingene.

Fylkesleder Frank Sve i Møre og Romsdal er Frps bompengegeneral og er oppgitt.

– Det er smertelig at regjeringen sier at de styrer på Granavolden, og så hopper de bukk over det som står der om bompenger, sier han.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har denne kommentaren til kritikken:

– Vi reduserer bompengene med mer enn vi lovet i Granavolden i det fremlagte budsjettet, selv om skattefradraget ikke er fulgt opp, sier han til NTB.

– Vi følger også opp bompengeavtalen, og vi foreslår reduserte bompenger med hele 1,4 milliarder kroner. Samtidig har vi en rekordhøy utbygging av veier i Norge, legger han til.