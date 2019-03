Ny avstemning i Underhuset etter nye tillegg i brexitavtalen

Tre nye dokumenter ble av May fremforhandlet i all hast i Strasbourg, akkurat tidsnok til tirsdagens avstemning om utmeldingsavtalen som er planlagt i Underhuset.

Avvises avtalen nok en gang, blir det avstemning om hvorvidt Storbritannia skal forlate EU uten avtale, eller om Parlamentet skal be Brussel om en utsettelse av skilsmissen som i utgangspunktet skal skje 29. mars.

Siste sjanse

EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker har kalt avtalen den aller siste sjansen i forhandlingene. Avtalen er avhengig av støtte fra Det nordirske unionistpartiet DUP og EU-skeptikerne i ERG. Opposisjonspartiet Labour har allerede kunngjort at de vil si nei.

Annonse

Det viktigste elementet i enigheten som nå er på plass, er et «juridisk bindende instrument» med nye garantier om reserveløsningen. I tillegg er det nådd enighet om et nytt supplement til en politisk erklæring som EU og Storbritannia har forhandlet fram om rammene for det framtidige forholdet.

DUP skal vurdere

Det tredje dokumentet er en ensidig erklæring fra den britiske regjeringens side om hvordan Storbritannia tolker innholdet i brexitavtalen.

– Alt dette skal analyseres meget nøye. Vi har ennå ikke sett på teksten, sier DUPs nestleder Nigel Dodds til nyhetsbyrået Reuters. DUP stemte nei ved forrige brexitavstemning i Underhuset i januar.

Det nye avtaleverket vil bli tatt opp til debatt i Underhuset tirsdag ettermiddag. Selve avstemningen er ventet rundt klokka 20 norsk tid tirsdag kveld.

(©NTB)