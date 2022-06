Ny avgift på vindkraft ønskes velkommen av vindkraftnæringen

Særavgiften på landbasert vindkraft trer i kraft fra 1. juli og vil utgjøre ett øre per kilowattime som produseres fra anleggene. Inntektene fra avgiften går til staten, men skal fordeles til kommunene som drifter vindkraftanleggene, opplyser regjeringen i en pressemelding mandag.

– Norge har lange tradisjoner for at vannkraften bidrar til lokal velferd. Det er bra at det nå innføres en avgift som gjør at også vindkraften bidrar til det i enda større grad enn tidligere. Vi mener i tillegg at det bør innføres en naturressursskatt, og håper at det også kommer på plass etter hvert, sier kommunikasjonsansvarlig Robert Kippe i bransjeforeningen Norwea til NTB.

Stortinget vedtok særavgiften på landbasert vindkraft i statsbudsjettet for 2022.