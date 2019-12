NVE vil skjerpe krava for skred- og flaumkartlegging

– Kartlegginga skal vere god nok for å avklare faren, men vi ser også at det er variasjonar av kva som vert levert. Vi samarbeider no med bransjen om ein standard for kva som er ei god utgreiing, seier leiar Hallvard Berg i seksjon for skred og flaumkartlegging i NVE til NRK.

I Stryn i Sogn og Fjordane måtte det tre fagrapportar til før kommunen kunne friskmelde eit bustadområde for bygging, ifølgje avisa Fjordingen.

– Har du to fagrapportar med sprikande konklusjon, er det vanskeleg å vite kva rapport du skal legge til grunn. Vi har hatt tilfelle med vesentlege skilnadar i rapportane, då blir det vanskeleg, seier kommunalsjef Jan Flore i Stryn kommune til NRK.

