NVE vil sikre skredgropen i Gjerdrum i ytterligere to år

– Etter at akuttfasen rundt skredet var over, begynte NVE det omfattende arbeidet med å bistå Gjerdrum kommune med å sikre det store skredområdet. Dette arbeidet har pågått i nesten et år og vil pågå i om lag to år til. sier regionsjef i NVE, Toril Hofshagen.

Norges vassdrags- og energidirektorat inviterte torsdag pressen til en befaring av skredområdet og kom med en orientering om det pågående arbeidet der.

30. desember er det ett år siden kvikkleireskredet i et boligområde i Gjerdrum. Ti personer døde, og ytterligere ti personer ble skadd. Skredet førte også til enorme materielle ødeleggelser.

Bløt vaffelrøre

På overflaten ser skredområdet tilforlatelig stabilt ut. Der det tidligere var bløt kvikkleire og ustabile masser helt til overflaten, har NVE nå bygget opp et veisystem der gravemaskiner og lastebiler kan kjøre inn og ut av skredområdet.

Bare 1–2 meter under det harde, tørre laget på toppen ligger imidlertid det som kalles omrørt kvikkleiremasse. Dette har en konsistens omtrent som bløt vaffelrøre, ifølge prosjektleder Paul Christen Røhr for sikringstiltakene i skredgropen.

– Du kan sammenligne terrenget med islagt vann. Det går bra så lenge isen holder, men hvis den ryker, vet vi jo alle hvordan det går. Så det er noe vi må ta hensyn til i arbeidet vårt, sier han.

Det store jordskredet 30. desember etterlot seg en aktiv bratt skredkant på 1,2 kilometer. Siden da har det gått flere ras, blant annet ett 16. mai som tok med seg enda flere bygninger. I løpet av sommeren gikk det også åtte nye etterskred innover mot barnehagen i området.

Fare for etterskred

Nå jobber NVE med å sikre skredkanten, samt med å velge løsning for hvordan de skal stabilisere den bløte vaffelrøren som preger hele skredgropen.

– Gjennom vinteren vil vi bruke tid på å verifisere de løsningene vi har vurdert for stabilisering av skredgropen, og vi vil begynne dette arbeidet på våren. Det er fortsatt fare for etterskred i området, men vi har gode varslingssystemer på plass, sier Hofshagen.

I september i år kom Gjerdrum-utvalget med første del av sin rapport om skredet og årsakene til det. Endring i bekkeløpet og erosjon i Tistilbekken var hovedårsaken til leirskredet.

Andre del av rapporten skulle egentlig komme i januar 2022, men er utsatt til mars. I mellomtiden fortsetter NVE sitt sikringsarbeid, som de har fått bevilget midler til fra regjeringen med et kostnadsestimat på 200 millioner kroner.

Uvisst hva skredområdet skal brukes til

– Når vi er ferdig med denne treårs anleggsperioden som vi nå har planlagt, så vil området være trygt for allmenn ferdsel igjen, og til den bruken kommunen avgjør at området skal ha, sier Hofshagen til NTBs journalist i skredområdet torsdag.

Gjerdrum-ordfører Anders Østensen, som også deltok på befaringen, sier kommunen ikke har avgjort hva som vil skje med skredområdet når NVE har fullført arbeidet.

– Det var klare planer om hva dette området skulle brukes til før skredet gikk. Nå er det flere meninger og sterke følelser knyttet til hva det skal bli. Det er vanskelig å vite hvordan området skal tas i bruk, men uansett skal det sikres og stabiliseres, forteller han til NTB.

Preger bygda

Om lag 200 Gjerdrum-innbyggere har hus innenfor det som er igjen av den evakuerte sonen. Disse kommer ikke til å flytte tilbake, sier Østensen.

Han sier det også er flere som kunne flyttet tilbake, som har valgt å ikke gjøre det fordi de ikke føler seg trygge der. Flere av blant annet de som bor like utenfor sikringsgjerdet, har benyttet seg av regjeringens ordning med å dekke kostnader ved å bo et annet sted.

– Noen bor på hytta sin eller andre steder, og tør eller orker ikke å flytte hjem selv om de ikke er evakuert, sier Østensen.

Han mener det vil bli vanskelig å på noe tidspunkt «vedta» at området er trygt, på grunn av følelsene innbyggerne i Gjerdrum har rundt det som skjedde for nesten et år siden.

– Det er en veldig visuell tragedie, dette. Skredgropen er et veldig tydelig avtrykk, både fysisk og i folks sinn, sier Østensen.