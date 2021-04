NVE: Stort sett udramatiske utsikter for årets vårflom

I Trøndelag og Nord-Norge er det nå stort sett normale snømengder, mens det noen steder i Troms og Finnmark er mer enn normalt, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding.

Det er mindre snø enn normalt på Vestlandet, med unntak av Møre og Romsdal hvor det nå er mer snø enn normalt. I resten av Sør-Norge er det i hovedsak normale snømengder.

– Basert på det vi nå vet om snømengdene kan vi konkludere med at det er litt større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Møre og Romsdal, og i deler av Troms og Finnmark. I landet for øvrig er det normal sannsynlighet for stor vårflom, sier senioringeniør Inger Karin Engen.

Det er likevel stor variasjon når det gjelder hvilket volum årets vårflom kan få.

– Det er været som avgjør hvor stor vårflommen blir. Blir det en vår med moderat varme og lite regn, får vi en normal vårflom, selv om det skulle være uvanlig mye snø. Blir det derimot mye regn og varmt, kan vi få en svært stor flom selv om det er relativt lite snø i nedbørfeltet, sier Engen.

