NVE: Spotprisavtaler billigst over tid

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vurdert fire forskjellige avtaletyper for strøm. Beregningene tar utgangspunkt i en typisk husholdning på Østlandet de siste ti årene.

I denne perioden har spotprisavtaler i snitt gitt 8 prosent lavere strømkostnader enn ettårige fastpriskontrakter.

– Over tid har spotprisavtaler gitt lavest strømkostnad. Vi ser det som et tegn på et relativt velfungerende strømmarked, at kunder som har tatt risikoen med varierende strømpriser, også har fått noe igjen for dette over tid, sier direktør Ove Flataker i Reguleringsmyndigheten for energi.

Annonse

NVE understreker at beregningene ikke kan fortelle oss hva som blir billigst i framtiden. For eksempel har ettårige fastprisavtaler gitt den laveste strømkostnaden de tre siste årene.

– Den totale strømkostnaden avhenger av strømprisen, men også av forbruket. I disse beregningene er det lagt til grunn et forbruk på 20.000 kWh i året for alle år. Et lavere forbruk gir en lavere regning, uavhengig av avtaletype, forklarer NVE.

©NTB