NVE og statsråd: Færre nettselskaper kan gi billigere strøm

Dersom flere av landets drøyt 100 nettselskaper slås sammen, vil det trolig føre til lavere nettleie og mindre strømregninger, tror NVE og energiministeren.

Sammenslåinger fører blant annet til at det skal være lik nettleie i hele området, skriver Dagens Næringsliv. I tillegg til at en utjevning i seg selv kan slå fordelaktig ut for noen, særlig dem som har høy nettleie i dag, kan større nettselskaper oppnå stordriftsfordeler og spare penger.

– Vi kan spare penger på driften slik at strømkundene merker det. I tillegg kan vi bedre forsyningssikkerheten og sikre at folk har strøm i lampene, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp), som er opptatt av mest mulig effektiv drift.

Fra 2005 til i dag er antall nettselskaper redusert fra 135 til 101, men selv om Freiberg er tilhenger av sammenslåinger, vil han ikke tvinge dem fram.

– Selskapene må beslutte det selv.

Også Ove Flataker i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tror det er en gevinst å hente ved sammenslåing.

– Det kan for eksempel dreie seg om lavere innkjøpskostnader og å fjerne dobbeltfunksjoner som IKT-systemer. Det kan igjen føre til at den minste aktøren sparer eksempelvis 30 til 40 prosent i drift og vedlikeholdskostnader, sier Flataker, som er direktør i reguleringsmyndigheten for energi.

