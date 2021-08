NVE: Neppe særlig mer vindkraft de neste 5–10 årene

– Det kan fort gå 5 til 10 år før vi igjen får noe særlig ny vindkraftutbygging i Norge, sa Lund under en debatt i regi av Arendalsuka 2021, ifølge Forskning.no.

Forskere og eksperter på feltet mener det høye utbyggingstempoet i 2018 og 2019 skremte mange. Vindkraftmotstanderne har også blitt mer høylytte. Fram til i sommer hadde 134 ordførere signert det såkalte ordføreropprøret mot vindkraft.

Nå skal kommunene derfor få mer makt i spørsmålet om vindkraftutbygging. Det blir strengere krav til utbyggere. Det blir også krav om mer medvirkning fra lokalbefolkningen.

Forsker Tor Håkon Jackson Inderberg ved Fridtjof Nansens Institutt sier holdningen til vindkraft er tydelig endret de siste årene.

– Vi har gått fra et relativt tydelig «ja» til vindkraft i Kommune-Norge til et veldig tydelig «nei», sa han under debatten i Arendal.

