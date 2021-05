NVE har kartlagd dammar som er sårbare for flaum

– Sjølv om damsikkerheita er generelt god, kan framtidige klimaendringar medføre at dammane må tole større flaumar og dermed større belastningar enn i dag, seier Lars Grøttå, seksjonssjef for damsikkerheit i NVE på deira nettside.

Noreg har hatt få alvorlege dambrot. Brotet på Kobberdammen i Trondheim 27. mai 1791, med 22 døde, er den verste damulykka i Noreg. I nyare tid har det ikkje vore tap av menneskeliv som følge av dambrot, men ulykka i Roppadammen i Gausdal 17. mai 1976 og Storvatn i Sør-Varanger 30. mai 1979 er dei siste større damulykkene.

Men Noreg har mange dammar med stort skadepotensial, og sidan 1981 har vi hatt eigne reglar for damtryggleik i Noreg.

I 2015 gjorde NVE ein analyse av dammane med dei høgaste brotkonsekvensane. Denne analysen er no oppdatert med ein ny rapport, skriv NVE. I rapporten kjem det fram at 625 dammar i dei høgaste konsekvensklassane (2, 3 og 4) kan vere sårbare for auka flaumar grunna plassering, damtype, flaumløpstype eller fundament.

Dammane som peikar seg ut som ekstra sårbare, er fyllingsdammar, fundamentert heilt eller delvis på lausmassar og med lukka flaumløp (sjakt, tunnel eller kulvert i avløpet).

– At dammane er sårbare betyr ikkje at dei er farlege, men at dei kan måtte dimensjonerast for å tole større flaumar i framtida, seier Grøttå.

