NVE har hatt over 1.000 innsigelser mot byggeplaner grunnet skredfare

Innsigelsene har kommet i løpet av de siste 12 årene, skriver E24. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gått gjennom sakene manuelt på forespørsel fra avisa.

De fleste innsigelsene har skjedd på Østlandet, etterfulgt av Vestlandet, men innsigelsene har kommet over hele landet.

De «aller fleste» av innsigelsene har blitt løst ved at byggeplanene enten endres i tråd med NVEs krav, eller ved at «umulige» områder lukes ut av planen, opplyser Peer Erik Sommer-Erichson, som er seniorrådgiver ved Skred- og vassdragsavdelingen i NVE.

Antallet innsigelser har holdt seg relativt stabilt de siste årene på rundt 100 årlig. Enkelte har spekulert i om kvikkleireskred er et økende problem grunnet klimaendringene, men NVE opplyser at de så langt ikke ser noen tegn til dette i sine data.

– I et langt perspektiv, og da snakker vi hundrevis av år, kan klimaendringer øke skredrisikoen. Men vi ser ingen sammenheng mellom kvikkleireskred og klimaendringer de siste tiårene, sier Sommer-Erichson.

I romjula gikk et stort kvikkleireskred i et boligområde på Ask i Gjerdrum kommune. Sju personer er funnet omkommet i skredområdet, mens tre personer er antatt omkommet og fortsatt ikke funnet.

(©NTB)