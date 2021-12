NVE: Godt i gang med sikringsarbeid i Gjerdrum

Annonse

Det er anslått et kostnadsestimat på 200 millioner kroner og en varighet på om lag to år for sikring av det store skredområdet på Gjerdrum. Arbeidet er delt inn i flere prosjekter, med sikring av bratte skredkanter og planering av øvre del av skredgropen.

– I arbeidet vi gjør med å sikre området er det viktig med et tett og godt samarbeid med Gjerdrum kommune, forteller regionsjefen. De tiltakene vi gjør skal være i tråd med de planene som kommunen legger for fremtidig utnyttelse av området, sier regionsjef i NVE Toril Hofshagen.