NVE fremmet innsigelse mot Gjerdrum-utbygging i 2014

Årsaken er at reguleringsplanen ikke dokumenterte stabilitet for faresonen med kvikkleire, skriver avisa. Den aktuelle utbyggingen er av et sykehjem i nærheten av boligene i Nystulia. Alle beboere ved sykehjemmet ble evakuert onsdag.

– NVE mener kommunen gjennom forslag til reguleringsplan ikke dokumenterer at områdestabiliteten er tilstrekkelig for den kartlagte kvikkleirefaresonen og de tiltak planen legger til rette for, slik TEK 10 § 7- 3 med veiledning stiller krav om, skrev Norges vassdrags og energidirektorat i sin konklusjon i saksfremlegget for formannskapet i desember 2014.

Annonse

Fylkesmannen i Oslo og Akershus kom også med innsigelse på samme grunnlag som NVE.

Begge innsigelsene ble senere trukket etter at kommunen i samarbeid med et konsulentfirma angivelig gjennomførte fysiske prøvetakinger i og utenfor planområdet og også sammenstilte tidligere NGI-undersøkelser med egne funn, ifølge VG.

TV 2 skriver at Norges Geotekniske Institutt (NGI) i en rapport fra 2005 beskrev deler av skredområdet som «svært risikofylt», og vurderte faren for kvikkleireskred i området som klasse 5, det høyeste risikonivået.

NVEs nåværende risikovurdering av området er også faregrad 5, som er det høyeste.