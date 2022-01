NVE: For lite å hente på å bygge ut vernede vassdrag

– Vi vurderer ikke potensialet i vernede vassdrag til å være så stort. Vi tror det dreier seg om noen få terawattimer. Det kan være noen prosjekter der, men det er ikke det som kommer til å monne, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, til NRK.

Annonse

Det er behovet for mer kraft som har fått flere politikere til å rette søkelyset mot verneplanene. Både Frp og Senterpartiet har åpnet opp for at man i alle fall burde gå gjennom verneplanene, og nå er både Høyre og Arbeiderpartiet interessert i å gjøre det samme.

Senest onsdag svarte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i spørretimen på et spørsmål fra Rasmus Hansson i MDG at vassdragsvernet skal ligge fast, men åpnet samtidig for at flomtematikk og flomvern kunne åpne for at det var nødvendig å se på mulighetene.

NVE på sin side mener at det er mye å hente på å blant annet jobbe veldig effektivt med energieffektivisering.