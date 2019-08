NVE: Behov for 4 milliarder kroner til flom- og skredsikring

En ufullstendig oversikt på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) hjemmesider viser hvilke fylker og kommuner som har behov for flom- og skredsikringstiltak. Oversikten, som er basert på NVEs kartlegging av faresoner, søknader fra kommunene og behov som avdekkes gjennom flom- og skredhendelser, viser at det foreløpige kostnadsoverslaget er på 3,9 milliarder kroner, skriver VG. Oversikten ble sist oppdatert 4. januar i år.

Fakta Jordrasene i Sogn og Fjordane 30. juli gikk det flere jordras i Jølster og Førde i Sogn og Fjordane etter et kraftig regnvær. Fem av rasene som gikk i Jølster kommune, var av større karakter, ifølge NVE.* På E39, hovedfartsåren i Sogn og Fjordane, gikk det fire ras på en strekning på 3 kilometer. På fylkesvei 451 feide et bredt ras med seg veien ut i vannet. En bil ble tatt av raset, og en savnet mann i 50-årene antas å være omkommet.* Jordrasene førte til at folk mistet strømmen og ble isolerte slik at de måtte evakueres i båter. På et tidspunkt var rundt 150 personer evakuerte.* Flere bygninger og mye infrastruktur ble ødelagt. Blant annet ble fem av Telenors basestasjoner satt ut av ras. Områder var tidvis uten mobildekning.* Per 1. august hadde forsikringsselskapet Tryg fått inn skadesaker fra Jølster for en halv million kroner.Kilde: NTB / NVE

Direktør for skred og vassdrag i NVE, Anne Britt Leifseth, sier til avisen at på grunn av klimaendringene ser de et økende behov for sikring. Forrige uke gikk et stort skred i Jølster kommune i Sogn og Fjordane.

– Det vi har skissert er nok et minimumsbehov. Jeg er ganske overbevist om at vi hadde funnet mer dersom vi hadde hatt en mer systematisk kartlegging, sier Leifseth.

I år fikk NVE 350 millioner kroner til flom- og skredsikring over statsbudsjettet. Leifseth mener det er relativt lite penger når behovet er stort, men at de jobber så godt de kan ut fra det de får.

– Konsekvensen blir uløste saker i mange områder, sier hun.

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) har tidligere uttalt til VG at de foreløpig ikke har funnet plass til det skisserte behovet til NVE i budsjettene, men sier at siden 2014 har regjeringen satset 4,3 milliarder kroner over samferdselsdepartementets budsjett i rassikring av fylkesveier, hvorav 80 millioner kroner i Sogn og Fjordane.

