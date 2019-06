NTNU varsler frysing i tilbud av desentralisert sykepleierutdanning

Bakgrunnen er at NTNU vil etablere nye og like studieprogram ved de tre hovedcampusene i Trondheim, Ålesund og på Gjøvik, skriver avisa Gudbrandsdølen Dagningen.

Rundt 170 personer tar utdanning gjennom den desentraliserte sykepleierutdanningen i Valdres, Gudbrandsdalen og Hadeland årlig.

Annonse

Omstillingsprosessen vil begynne fra og med neste år. Frysingen skal gjelde i tre studieår, fra 2020–2023.

Instituttleder Heidi Vifladt ved Institutt for helsevitenskap på Gjøvik sier til avisa at hovedgrunnen til at tilbudet kuttes i er mangel på praksisplasser.

– I perioder vil det være behov for opptil 70 flere praksisplasser enn vi har, sier hun.