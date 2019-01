To ulver skutt i Trysil

Det bekrefter pressekontakt for jaktlaget Ole Martin Norderhaug overfor Nationen tirsdag ved 11.30-tiden. Det er ei tispe og en hann som er skutt. Hannen ble felt først, opplyser Norderhaug.

Jakta, som begynte ved soloppgang første nyttårsdag, skjer etter at Klima- og miljødepartementet like før jul ga klarsignal til at hele Slettåsflokken kunne skytes.

Norderhaug sier til Nationen at ulvene ble felt kort avstand fra hverandre. Tispa i et område som heter Muruåsen, mens Hannen endte sine dager nærmere et område ved navn Hatten.

Det er i utgangspunktet gitt løyve til å felle tre ulver i Slettåsflokken. Det er første gangen det tillates lisensjakt innenfor ulvesonen etter at den ble opprettet i 2004.

– Jakta avsluttes nå, for det er ikke spor etter flere dyr. Om det eventuelt skulle bli noen ytterligere jakt, må det i så fall være etter at det er observert flere spor. Det er usikkert om det i det hele tatt finnes noen tredje ulv i Slettås, sier Norderhaug.

Lisensjaktperioden innenfor ulvesonen varer fram til 15. februar, så om det skal felles flere dyr i Slettås, må det skje innen den tid.

– Selve jakta har gått veldig bra. Den har vær effektivt og godt gjennomført. Jegerne var ute på post tidlig og begge ble felt før klokka 11. Forholdene for jakt har vært nært optimale, med lite snø og klar sikt.

– Ble begge dyra felt på første skudd?

– Meg bekjent er begge felt på første skudd og avlivet umiddelbart. Dette har foregått på så profesjonell måte som det er mulig når det skal gjøres av lisensjegere, og det ikke er Statens naturoppsyn som står for jakta – de har jo en del andre virkemidler til rådighet, som for eksempel helikopter, sier Norderhaug.

Aktivistgruppen «Hunt Saboteurs Sweden» forsøkte å stanse jakten tirsdag, men ble bortvist fra kommunen, ifølge Norderhaug, skriver NRK.

Klima- og miljødepartementet vedtok i desember å felle Slettås-flokken innenfor ulvesonen, men verne Hobøl og Mangen. Totalt har departementet sagt ja til å felle 29 ulv, tre av dem innenfor ulvesonen. Vedtaket har blitt møtt med kritikk fra flere kanter.

NOAH mener regjeringens vedtak strider mot grunnloven. Fredag leverte advokat og jussprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo en midlertidig forføyning på vegne av organisasjonen.

Oslo byfogdembete bestemte mandag at de vil behandle den midlertidige forføyningen, men det skjer ikke før torsdag 3. januar.

Slettåsflokken kan bestå av to, men også tre og fire dyr. 130 jegere deltar i jakten, skriver Østlendingen.

Ulvejegerne har tidligere anslått at jakten kan være over i løpet av et par-tre dager.