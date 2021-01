NRK: Regjeringen vil kreve at kommuner kjøper nullutslippsbiler

Det skriver NRK.

Klimameldingen som blir lagt fram klokken 12 fredag, inneholder en rekke tiltak som skal bidra til å få ned Norges klimautslipp framover.

Et av tiltakene er at alle biler og lette varebiler som kjøpes av staten, kommunene, fylkene eller andre offentlige instanser, skal være utslippsfrie fra 2022. Det kan gis unntak for noen innkjøp som for eksempel beredskapskjøretøy.

– I klimameldingen kommer transportsektoren til å spille en nøkkelrolle for å kutte utslipp fremover. Vi kommer nå virkelig til å ta i bruk den offentlige innkjøpsmakten for å sørge for en ny og klimavennlig teknologi, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til NRK.

