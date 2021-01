Lovforslag om portforbud sendes på høring

På regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag sa Mæland at dette handler om å ha et verktøy som regjeringen per i dag ikke har hjemmel til. I dag har regjeringen hjemmel til å foreta en stor nedstenging, slik det ble gjort 12. mars, men dette var ikke et portforbud.

– Det vi har vurdert nå, er at dersom det er behov for et portforbud, så har vi ikke hjemmel til det. Nå skaffer vi oss det, i denne spesielt situasjonen, sa justisministeren.

– Vi håper det aldri vil være nødvendig. Likevel sender vi denne uken ut et lovforslag om portforbud på høring, slik at vi får en debatt rundt dette, sa Mæland på onsdagens pressekonferanse.

Statsråden understreker at et portforbud først vil være aktuelt i ekstreme tilfeller. Det vil eksempelvis være ved ekstremt høy smittespredning og sprengt kapasitet i helse- og omsorgstjenesten.

– Sånn er det heldigvis ikke i dag, men vi må være forberedt, sa hun.

Siden november har regjeringen jobbet med et slikt lovforslag, som må vedtas av Stortinget. Dokumentet «Høringsnotat – forslag om hjemmelsgrunnlag for portforbud – Departementsforeleggelse» ble journalført 21. desember i fjor.

– Fordi en bestemmelse om portforbud kan åpne for svært inngripende tiltak, kommer vi også til å foreslå et system hvor Stortinget selvsagt involveres, slik at de kan oppheve regjeringens beslutning, opplyste Mæland.

Lovforslaget sendes på høring denne uken.

