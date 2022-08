Foreningen ledes av tidligere Senterparti-leder Åslaug Haga.

– Makspris på strøm skaper flere problemer enn det løser, slår hun fast.

– Det grunnleggende problemet vi står overfor, er knapphet på fornybar energi, så veien til lavere strømpriser er økt produksjon. Med en lav makspris kan vi for eksempel miste mange gode prosjekter innen solkraft, vind, småkraft eller andre typer lokal kraftproduksjon. Det samme gjelder tiltak for energisparing, sier Haga i en pressemelding.

– I tillegg vil en makspris skape en rekke andre utfordringer, for eksempel knyttet til kraftutveksling og bedrifter som allerede har langsiktige kontrakter, føyer hun til.

Fredag ble Sps nasjonale ordførerforum, et talerør for rundt 135 ordførere, enige om en uttalelse der det heter at «Tiden er inne for å etablere en maksimalpris for strøm som ligger på et nivå som innbyggere og næringsliv kjenner seg igjen i».

– Det er en stor frustrasjon og et raseri på grasrota knyttet til de tiltakene som har på strømsiden siden i fjor høst. De aller fleste synes at dette har vært for dårlig, sier leder av forumet, ordfører i Indre Østfold Svend Saxe Frøshaug, til Politisk kvarter på NRK tirsdag.