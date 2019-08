Norway cup-deltakere fikk ikke kontakt med familien i Jølster

Flere av fotballspillerne forsøkte å få kontakt med familie og venner samtidig som de så bilder av jordrasets ødeleggelser hjemme i Jølster.

– Da var det mange som ble redde. De fikk ikke tak i foreldrene sine, sier Hannah Talina (15), til Aftenposten.

Spillerne fikk først opprettet kontakt sent tirsdag eller morgenen etter. De forteller til avisen at de har hatt mye å tenke på og ta innover seg i løpet av de siste dagene.

Ingen av spillerne mistet husene sine i de mange jordrasene som rammet Jølster kommune.

I en pressekonferanse i Førde torsdag kveld opplyste rådmann Ellen Jensen at de opplevde seks skred i løpet av få timer. Og at eneste kommunikasjon foregikk via nødnettet.

– Hele Vassenden var isolert, og det er veldig spesielt. Vi mistet strømmen, mobilnettet og hadde ikke mulighet til å få fraktet inn redningsressurser via helikopter på grunn av været, sa rådmannen.

Også politiet påpekte at mangel på kommunikasjon var den største utfordringen.